Лукашенко: В начале СВО мне звонили желавшие сдаться украинские генералы
Завершения конфликта на Украине прежде всего хотят военные. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На II Минской международной конференции по евразийской безопасности он рассказал, что ещё в самом начале специальной военной операции (СВО) украинские генералы желали сдаться в плен.
«Когда на окраине Киева были российские войска... Мне звонили украинские генералы, просили связаться с президентом РФ Владимиром Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен», - сказал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что привёз на встречу с Путиным карту, чтобы показать, откуда Украина готовилась атаковать Белоруссию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru