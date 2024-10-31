Лукашенко: В начале СВО мне звонили желавшие сдаться украинские генералы

На II Минской международной конференции по евразийской безопасности он рассказал, что ещё в самом начале специальной военной операции (СВО) украинские генералы желали сдаться в плен.

«Когда на окраине Киева были российские войска... Мне звонили украинские генералы, просили связаться с президентом РФ Владимиром Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен», - сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что привёз на встречу с Путиным карту, чтобы показать, откуда Украина готовилась атаковать Белоруссию, сообщает RT.