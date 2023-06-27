Лукашенко: В Белоруссии не будет пунктов по набору в «Вагнер»
27 июня 202317:30
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в отряды «Вагнера». Его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что тот, кто захочет туда попасть, «найдет туда дорогу»
«Нам не надо открывать никакие пункты по набору «Вагнера». Я думаю, их и не будет никогда», - отметил белорусский лидер.
Ранее политик подтвердил прибытие Лукашенко в Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru