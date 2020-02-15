Лукашенко угрожает забирать транзитную нефть России

Также Лукашенко напомнил о том, что Москва не рассчиталась за вред оборудованию НПЗ в Мозыре и Новополоцке, куда через нефтепровод «Дружба» попала загрязненная российская нефть.

На данный момент Белоруссия закупает нефть не только в России. Лукашенко заявляет, что , Минск готов закупать топливо по мировым ценам и перерабатывает, так как это выгоднее для компаний, дополняет Газета. ru.

Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский объяснил в эфире НСН новый выпад Лукашенко против России в связи с просрочкой ввода в строй Белорусской АЭС (БелАЭС). Эксперт также предположил, что участившиеся со стороны Минска угрозы применения неких санкций против России объясняются еще и провалом «Газпрома», который был вынужден заключить контракт на транзит газа через Украину на условиях Киева.