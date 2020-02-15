Лукашенко угрожает забирать транзитную нефть России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах забирать российскую нефть из транзитной трубы, если Россия не доставит обещанный объем нефти, сообщает информационное агентство БелТА.
Александр Лукашенко отметил, что Россия поставила Белоруссии четверть месячного объема нефти, предусмотренного в межправительственном соглашении. Минск констатировал недопоставку 1,5 млн тонн топлива. По словам белорусского лидера, если ситуация не изменится, страна начнет забор из транзитной трубы.
Также Лукашенко напомнил о том, что Москва не рассчиталась за вред оборудованию НПЗ в Мозыре и Новополоцке, куда через нефтепровод «Дружба» попала загрязненная российская нефть.
На данный момент Белоруссия закупает нефть не только в России. Лукашенко заявляет, что , Минск готов закупать топливо по мировым ценам и перерабатывает, так как это выгоднее для компаний, дополняет Газета. ru.
Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский объяснил в эфире НСН новый выпад Лукашенко против России в связи с просрочкой ввода в строй Белорусской АЭС (БелАЭС). Эксперт также предположил, что участившиеся со стороны Минска угрозы применения неких санкций против России объясняются еще и провалом «Газпрома», который был вынужден заключить контракт на транзит газа через Украину на условиях Киева.
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