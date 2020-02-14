«Чтобы не стоять на коленях». Лукашенко о закупке нефти не у России
Белоруссия намерена продолжать приобретать нефть в других странах, помимо России, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год. С таким комментарием выступил президент республики Александр Лукашенко, передаёт агентство БЕЛТА.
Ранее Лукашенко уже говорил, что поиск Минском альтернативных поставщиков углеводородов — это не блеф. При этом Москва заверила, что продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях, отмечает RT.
Лукашенко также заявил, что в российских верхах намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. При этом он подчеркнул, что стороны договорились не обсуждать создание наднациональных органов, однако продолжат работу над «дорожными картами» интеграции.
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