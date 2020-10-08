Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии и Киргизии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил изменения, происходящие в Киргизии, с последствиями закрытия границ из-за распространения COVID-19. Заявление главы республики приводит телеграм-канал его пресс-службы «Пул Первого».

Лукашенкосообщил, что «не намерен изолировать и закрывать страну». Он посчитал, что закрытие границ привело бы к обрушению экономики и росту протестных волнений. «Если бы мы это сделали в марте или феврале, мы бы пожинали плоды, которые пожинает Кыргызстан», – заявил президент Белоруссии.

Массовые акции протеста проходили в Белоруссии с 9 августа. Причиной народных волнений стали выборы президента страны, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. Оппозиция не согласна с официальными итогами выборов и требует его отставки.

В Киргизии после объявления результатов парламентских выборов 6 октября также начались протесты. Результаты выборов аннулировали, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями.

