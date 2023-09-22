Лукашенко: США уже дали отмашку Польше «сливать» Зеленского

Он отметил, что Варшава сегодня не просто так «давит эту бедную Украину». По словам Лукашенко, Зеленский «надоел» Вашингтону.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский был слишком эмоционален в частных беседах на Генассамблее ООН. Отмечается, что спор Зеленского с одним из его крупнейших союзников вышел из-под контроля, что показывает «напряженность, нарастающую за кулисами». Согласно данным, украинский лидер подозревает, что США и другие государства теряют приверженность поддержке Киева, передает «Радиоточка НСН».

