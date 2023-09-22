Bloomberg: Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН
Президент Украины Владимир Зеленский был слишком эмоционален в частных беседах на Генассамблее ООН. Об этом сообщил Bloomberg.
Отмечается, что спор Зеленского с одним из его крупнейших союзников вышел из-под контроля, что показывает «напряженность, нарастающую за кулисами». По данным издания, украинский лидер подозревает, что США и другие государства теряют приверженность поддержке Киева.
Подчеркивается, что Зеленский яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют вооружение.
Ранее, 20 сентября, Владимир Зеленский признался в интервью CNN, что не уверен в успехе контрнаступления ВСУ. Тогда он отметил, что по-прежнему хочет получить от Соединенных Штатов ракеты дальнего радиуса действия и подчеркнул, что отказ Вашингтона станет для Киева «большой потерей», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru