Bloomberg: Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН

Отмечается, что спор Зеленского с одним из его крупнейших союзников вышел из-под контроля, что показывает «напряженность, нарастающую за кулисами». По данным издания, украинский лидер подозревает, что США и другие государства теряют приверженность поддержке Киева.

Подчеркивается, что Зеленский яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют вооружение.

Ранее, 20 сентября, Владимир Зеленский признался в интервью CNN, что не уверен в успехе контрнаступления ВСУ. Тогда он отметил, что по-прежнему хочет получить от Соединенных Штатов ракеты дальнего радиуса действия и подчеркнул, что отказ Вашингтона станет для Киева «большой потерей», передает «Радиоточка НСН».

