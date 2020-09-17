Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей, Литвой и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о вынужденном закрытии границы с Польшей, Литвой и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белоруссии продолжаются протесты после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.

В Польше и Литве не раз высказывались о фальсификации белорусских выборов и призывали провести повторное голосование. Накануне стало известно, что Лукашенко освободил от должности посла республики в Латвии Василия Марковича за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия не нуждается в признании выборов извне. По его словам, они прошли согласно Конституции страны и являются законными.

