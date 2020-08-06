Новости за ночь: Гордон заявил, что Лукашенко выдаст Украине задержанных россиян
Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Белоруссии Александра Лукашенко передать ему участников конфликта в Донбассе, включая украинцев.
Лукашенко согласился выдать Украине часть задержанных россиян, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон «Радио Свобода». Лукашенко, по словам журналиста, пообещал дать поручения прокуратуре и другим органам власти в республике сделать все необходимое для передачи виновных Украине и России.
В среду Лукашенко и Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили проблему задержанных в Белоруссии «российских боевиков».
Как ранее заявили в российском МИД, задержанные 33 гражданина России - работники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул транзитом через Минск. Власти Белоруссии утверждают, что задержали «русских наемников из «ЧВК Вагнера», готовивших массовые беспорядки. При этом Киев требует экстрадиции части задержанных, так как, по данным украинской стороны, они воевали в Донбассе на стороне ополчения.
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