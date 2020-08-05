Дмитрий Медведев «опечалил»» Лукашенко после звонка Зеленскому

Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили проблему задержанных в Белоруссии «боевиков» - так теперь называют российских граждан, задержанных в окрестностях Минска по обвинению в подготовке массовых беспорядков. Официальные объяснения российского МИДа - задержанные 33 гражданина России, работники частного охранного предприятия, направлялись в Стамбул транзитом через Минск. Белорусская версия – это наемники частной военной компании Вагнера, прибывшие в Белоруссию для дестабилизации обстановки накануне выборов президента республики. В конфликт включился Киев, заявивший, что большинство задержанных в Белоруссии наемников причастны к военным преступлениям на Донбассе, на основании чего будет добиваться их экстрадиции. Как говорится в сегодняшнем сообщении офиса украинского президента, по итогам разговора с Лукашенко Владимир Зеленский выразил надежду на то, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут переданы ей для привлечения к уголовной ответственности.

Заявления президента Белоруссии в контексте скандала с арестом россиян звучат все более конфронтационные. Накануне в обращении к нации Александр Лукашенко упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское. А уже упомянутую российскую версию о транзитном характере поездки задержанных назвал «враньем», заодно предупредив, что полыхнуть может до самого Дальнего Востока.

Провокация с задержанием россиян, прямые угрозы в адрес России. А теперь еще и шантаж: обсуждение возможности экстрадиции россиян на Украину. В таком изменении риторики главы Белоруссии виновато, прежде всего, российское руководство, - заявил в эфире НСН замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, Лукашенко «приучили к безответственности в отношении своих поступков и высказываний».

Попытки властей Белоруссии создать из России образ врага будут иметь печальные последствия. С таким предупреждением выступил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, российско-белорусские отношения и Союзное государство превратились в мелкую разменную монету в ходе избирательной кампании в республике. Происходящие, по его выражению, казусы являются частью политической технологии в стремлении вылепить образ врага и с его помощью достичь политического результата. «Неважно, разберемся с этими русскими, там, придумаем что-нибудь», - пояснил Медведев ход мысли в таких случаях, имея в виду задержание в Белоруссии летевших в Стамбул 33 россиян по обвинению в подготовке массовых беспорядков. «Это очень печально, - продолжил Медведев, предупредив: и последствия этого будут печальные».

