Лукашенко считает Путина своим «хорошим другом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если ситуацию в стране упустить, то она рискует превратиться в театр боевых действий. По его словам, аналогичной позиции придерживается и «его хороший друг», российский лидер Владимир Путин, передает БелТА.

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Лукашенко также заявил, что на Западе Белоруссию хотят использовать как трамплин перед нападением на Россию.

Белорусский лидер также заявил в пятницу, что договорился с Владимиром Путиным о совместной работе войск в случае атаки Запада, сообщает телеканал "360".

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ФОТО: сайт президента Белоруссии
ТЕГИ:Владимир ПутинАлександр Лукашенко
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