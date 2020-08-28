Лукашенко считает Путина своим «хорошим другом»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если ситуацию в стране упустить, то она рискует превратиться в театр боевых действий. По его словам, аналогичной позиции придерживается и «его хороший друг», российский лидер Владимир Путин, передает БелТА.
Лукашенко также заявил, что на Западе Белоруссию хотят использовать как трамплин перед нападением на Россию.
Белорусский лидер также заявил в пятницу, что договорился с Владимиром Путиным о совместной работе войск в случае атаки Запада, сообщает телеканал "360".
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