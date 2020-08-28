Лукашенко считает Путина своим «хорошим другом»

Лукашенко также заявил, что на Западе Белоруссию хотят использовать как трамплин перед нападением на Россию.

Белорусский лидер также заявил в пятницу, что договорился с Владимиром Путиным о совместной работе войск в случае атаки Запада, сообщает телеканал "360".

