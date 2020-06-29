Лукашенко считает Белоруссию единственным оставшимся у России союзником
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия - единственный оставшийся у страны союзник. Об этом белорусский лидер сообщил в ходе встречи с активом Минской области, фрагмент которой публикует телеканал «Беларусь 1».
«Потерять Белоруссию – это сильнейший удар по внутренней политике России», – цитирует «Газет.ру» Лукашенко.
По мнению Лукашенко, Москве также очень невыгодно потерять Белоруссию и как экономического партнера - ведь она второй после ФРГ покупатель российского газа, а также переработчик нефтепродуктов, передает РИА ФАН.
Ранее экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН объяснил, как надо понимать слова Лукашенко о демократии в Белоруссии. По его мнению, белорусский лидер даже не понимает, что такое демократия.
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