Лукашенко считает Белоруссию единственным оставшимся у России союзником

По мнению Лукашенко, Москве также очень невыгодно потерять Белоруссию и как экономического партнера - ведь она второй после ФРГ покупатель российского газа, а также переработчик нефтепродуктов, передает РИА ФАН.

Ранее экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН объяснил, как надо понимать слова Лукашенко о демократии в Белоруссии. По его мнению, белорусский лидер даже не понимает, что такое демократия.



