Лукашенко потребовал «решительных изменений» Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о разработке в течение ближайших двух лет новой редакции конституции, при этом еще до ее принятия начнётся процесс передачи полномочий на места. Об этом он завил в ходе рабочей и предвыборной поездки в Солигорск.
По словам Лукашенко, несколько вариантов обновленного основного закона ему уже представили, однако он их не одобрил. Он считает необходимым внести более решительные изменения, сообщает агентство БелТА.
Глава государства пояснил, что местная власть в республике должна более широко заниматься своими территориями, потому что «на месте виднее». Что касается перераспределения полномочий наверху между президентом, парламентом и кабинетом министров, то это всё будет принято на референдуме, завил Лукашенко.
Он подчеркнул, что не согласен с путём, который предлагают его политический оппоненты, через приватизацию и реформы. По его словам, он не готов идти на слом сложившегося социального уклада страны. Он также считает неправильным возможное возвращение к Конституции 1994 года.
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