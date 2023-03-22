Лукашенко: Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций
Россия и Белоруссия «не рухнули и не рухнут» на фоне западных санкций. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
В среду глава государства посетил мемориальный комплекс «Хатынь» и ответил на вопросы журналистов после траурной церемонии по случаю 80-летней годовщины хатынской трагедии.
Говоря о прогнозах экономического развития республики, президент подчеркнул, что экономика страны выстоит.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва устоят перед натиском Запада как в военном отношении, так и в экономическом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru