Лукашенко: Минск и Москва выстоят перед натиском Запада
Белоруссия и Россия выстоят перед натиском западных стран, однако двум государствам необходимы «быстрые решения». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
«Я уверен, и в России так же думают, — мы выстоим перед натиском со стороны так называемого коллективного Запада и прочими нашими недругами не только в военном отношении, но, прежде всего, в экономическом», — цитирует главу республики издание «СБ. Беларусь сегодня».
По мнению Лукашенко, Минск и Москва вместе могут решать самые острые вопросы, однако «время от нас требует увеличения скорости». Как отметил белорусский лидер, у РФ сегодня сократился импорт, в то же время страны уже определили совместные белорусско-российские проекты.
«Российская Федерация финансирует эти проекты, кредитует. Мы так быстро по лесозаготовительной технике продвинемся, по всем направлениям», — указал Лукашенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru