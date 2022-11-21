Лукашенко: Минск и Москва выстоят перед натиском Запада

«Я уверен, и в России так же думают, — мы выстоим перед натиском со стороны так называемого коллективного Запада и прочими нашими недругами не только в военном отношении, но, прежде всего, в экономическом», — цитирует главу республики издание «СБ. Беларусь сегодня».

По мнению Лукашенко, Минск и Москва вместе могут решать самые острые вопросы, однако «время от нас требует увеличения скорости». Как отметил белорусский лидер, у РФ сегодня сократился импорт, в то же время страны уже определили совместные белорусско-российские проекты.

«Российская Федерация финансирует эти проекты, кредитует. Мы так быстро по лесозаготовительной технике продвинемся, по всем направлениям», — указал Лукашенко.

