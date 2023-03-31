Лукашенко: Россия была вынуждена включить Крым в свой состав

Из-за политики Запада на Украине Россия была вынуждена пойти на меры по включению Крыма в свой состав. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.

Лукашенко: Стороны на Украине уже начинают договариваться

Он отметил, что события, которые происходят сегодня, являются следствием госпереворота в Украине.

Ранее Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие, запретив перемещение украинских и российских войск. Политик подчеркнул, что в мире возникла угроза «третьей мировой с ядерными пожарами». Избежать такого развития ситуации, указал он, можно лишь путем переговоров без предварительных условий, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры