Лукашенко: Россия бесплатно поставит Белоруссии ракеты для комплекса «Орешник»

Белоруссия получит ракеты для комплекса «Орешник» во второй половине 2025 года. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лавров прокомментировал размещение «Орешника» в Белоруссии

По его словам, Москва передаст Минску ракеты бесплатно, а пусковые установки Белоруссия сделает сама.

«Мы бы его никогда не создали «Орешник» самостоятельно... Это огромные деньги, это технологии», - добавил белорусский лидер.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:РоссияБаллистическая РакетаРакетыБелоруссияАлександр Лукашенко

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