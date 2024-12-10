Лукашенко: Россия бесплатно поставит Белоруссии ракеты для комплекса «Орешник»
10 декабря 202413:56
Белоруссия получит ракеты для комплекса «Орешник» во второй половине 2025 года. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, Москва передаст Минску ракеты бесплатно, а пусковые установки Белоруссия сделает сама.
«Мы бы его никогда не создали «Орешник» самостоятельно... Это огромные деньги, это технологии», - добавил белорусский лидер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru