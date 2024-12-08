Лавров прокомментировал размещение «Орешника» в Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об уверенности в том, что западные эксперты наряду с российскими изучают, какие военные объекты европейских стран и НАТО окажутся в радиусе поражения системы «Орешник» российского производства в случае ее размещения в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Лукашенко попросил у Путина «Орешник»

Ранее госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что лишь президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет право на активизацию ядерного оружия на территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: портал объясняем.рф
ТЕГИ:БелоруссияРакетыМИД РФСергей Лавров

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