Лавров прокомментировал размещение «Орешника» в Белоруссии
8 декабря 202402:30
Глава МИД России Сергей Лавров заявил об уверенности в том, что западные эксперты наряду с российскими изучают, какие военные объекты европейских стран и НАТО окажутся в радиусе поражения системы «Орешник» российского производства в случае ее размещения в Белоруссии, сообщает РИА Новости.
Ранее госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что лишь президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет право на активизацию ядерного оружия на территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru