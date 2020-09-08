Лукашенко в интервью СМИ рассказал все. Что смог
Президент Белоруссии дал большое интервью российским СМИ
«Немного пересидел», - признал Александр Лукашенко, говоря о сроках своего пребывания во главе белорусского государства. Но, чтобы это его признание не воспринималось как готовность к скорому сложению полномочий, не преминул добавить:
«Но только я сейчас могу защитить белорусов. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!»
Лукашенко руководит Белоруссией с 1994 года. По официальным результатам недавних президентских выборов, он вновь одержал победу, набрав 80,1% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов, и которую вскоре вынудили покинуть страну.
Протесты, вспыхнувшие после президентских выборов, Александр Лукашенко считает управляемыми из США через Польшу и Чехию. Бенефициарам нестабильности в Белоруссии нужна не столько сама республика, сколько Россия, заявил Лукашенко, на всякий случай перед поездкой в Москву на переговоры с Владимиром Путиным дав понять, кого следует считать гарантом безопасности западных российских рубежей. Более того, говоря о важности двусторонней поддержки между Москвой и Минском, Лукашенко предупредил, что подобное тому, что сейчас происходит в Белоруссии, может произойти и в России. Мол, от кого же, как не от него в таком случае ждать помощи?
Разговора с представителями Координационного совета оппозиции у Александра Лукашенко, по его словам, не будет. По той простой причине, что оппозицией своих оппонентов он не считает:
«Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа».
При этом президент Белоруссии заявил, что не исключает проведение досрочных выборов после конституционной реформы.
Нежелание Александра Лукашенко вести диалог с какими бы то ни было оппонентами открытием ни для кого, разумеется, не стало. Тем более, что реальные дискуссии о будущем Белоруссии в сложившихся после выборов условиях велись по закрытым каналам связи с Москвой и продолжатся в ближайшее время, когда Лукашенко приедет на переговоры с президентом России. Высказываются предположения, согласно которым эти переговоры в конечном счете приведут к уходу Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии в процессе глубокой интеграции в рамках Союзного государства, где он и получит некую синекуру. Досрочные же выборы президента выиграет один из представителей нынешней белорусской оппозиции, кого в Москве сочтут наиболее управляемым.
Но столь деликатных деталей торга Лукашенко в своем интервью не раскрыл. Как, впрочем, и других подробностей ведущихся переговоров с Москвой.
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