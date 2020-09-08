Лукашенко в интервью СМИ рассказал все. Что смог

Протесты, вспыхнувшие после президентских выборов, Александр Лукашенко считает управляемыми из США через Польшу и Чехию. Бенефициарам нестабильности в Белоруссии нужна не столько сама республика, сколько Россия, заявил Лукашенко, на всякий случай перед поездкой в Москву на переговоры с Владимиром Путиным дав понять, кого следует считать гарантом безопасности западных российских рубежей. Более того, говоря о важности двусторонней поддержки между Москвой и Минском, Лукашенко предупредил, что подобное тому, что сейчас происходит в Белоруссии, может произойти и в России. Мол, от кого же, как не от него в таком случае ждать помощи?

Разговора с представителями Координационного совета оппозиции у Александра Лукашенко, по его словам, не будет. По той простой причине, что оппозицией своих оппонентов он не считает:

«Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа».

При этом президент Белоруссии заявил, что не исключает проведение досрочных выборов после конституционной реформы.