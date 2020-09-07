Стало известно, на что Лукашенко потратил золото и валюту Белоруссии
Независимый политолог и экономист Андрей Суздальцев в эфире НСН назвал причины сокращения белорусских золотовалютных резервов.
Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии сократились к началу сентября за месяц на 15,8% (1,4 млрд долларов). Об этом заявил Нацбанк республики. Согласно его отчету, международные резервы Белоруссии на 1 сентября составили 7,458 млрд долларов.
Независимый политолог и экономист Андрей Суздальцев в эфире НСН назвал причины сокращения белорусских ЗВР.
«Ситуация очень тяжелая. Она началась еще раньше, до предвыборной кампании. Белоруссия входит в тяжелый экономический кризис, который в немалой степени связан с тем, что были частично разрушены союзные отношения с Россией, от которой она получала финансово-ресурсную поддержку.
А еще в июне случилась катастрофа: белорусский Госконтроль разгромил, фактически разграбил российский Белгазпромбанк, один из крупнейших банков страны. Он был отключен от российских лимитов, оказался в изоляции. А к концу августа в изоляции оказалась вся банковская система Белоруссии. Ей закрыты лимиты и западных банков и российских. А на фоне политических событий, «большого террора» 9-12 августа народ побежал в банки, начал снимать деньги со счетов, прежде всего, с валютных. Началась охота за наличной валютой. Ее сняли из всех банкоматов и выкупили из обменников на 1,5 млрд долларов.
Фактически, банковская система Белоруссии находится на грани банкротства. Поэтому расходовались золотовалютные резервы, чтобы поддержать курс рубля. Но он все равно снизился. Там появился черный рынок, у валютчиков он на 50 копеек выше официального. Когда начинались протесты, курс был 2,3 рубля за доллар. Сейчас около трех рублей. Белорусское руководство надеется на Россию, что она выручит в очередной раз, по крайней мере, снимет проблему выплат по долгам. Там нужно от 600 млн до 1 млрд долларов», - напомнил Суздальцев.
По его мнению, эти деньги Лукашенко может предоставить Россия. «Сейчас объявили новый цикл интеграции. Правда, уже непонятно с кем. Потому что собирались интегрироваться с Белоруссией, а сейчас, получается, интегрироваться будем с Лукашенко. Белорусскому народу трудно будет доказать, что он снова должен полюбить Лукашенко. Наверное, в этом формате 600 млн выделят. Но это не спасет ситуацию. А давать больше – это как дали 3 млрд долларов Януковичу в декабре 2013 года. Последствия известны», - заметил эксперт.
Ранее Андрей Суздальцев в эфире НСН объяснил причины заявления владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина о создании «Комитета национального спасения» Белоруссии.
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