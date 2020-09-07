Стало известно, на что Лукашенко потратил золото и валюту Белоруссии

Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии сократились к началу сентября за месяц на 15,8% (1,4 млрд долларов). Об этом заявил Нацбанк республики. Согласно его отчету, международные резервы Белоруссии на 1 сентября составили 7,458 млрд долларов.

Независимый политолог и экономист Андрей Суздальцев в эфире НСН назвал причины сокращения белорусских ЗВР.

«Ситуация очень тяжелая. Она началась еще раньше, до предвыборной кампании. Белоруссия входит в тяжелый экономический кризис, который в немалой степени связан с тем, что были частично разрушены союзные отношения с Россией, от которой она получала финансово-ресурсную поддержку.

А еще в июне случилась катастрофа: белорусский Госконтроль разгромил, фактически разграбил российский Белгазпромбанк, один из крупнейших банков страны. Он был отключен от российских лимитов, оказался в изоляции. А к концу августа в изоляции оказалась вся банковская система Белоруссии. Ей закрыты лимиты и западных банков и российских. А на фоне политических событий, «большого террора» 9-12 августа народ побежал в банки, начал снимать деньги со счетов, прежде всего, с валютных. Началась охота за наличной валютой. Ее сняли из всех банкоматов и выкупили из обменников на 1,5 млрд долларов.