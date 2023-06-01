Лукашенко рассказал о судьбе стран, в которых будут издеваться на американцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие из тех, кто сейчас из-за рубежа осуждает специальную военную операцию России на Украине, ранее требовали от Москвы защитить жителей Донбасса, сообщает БелТА.

Лукашенко: Конфликт на Украине возник задолго до 2014 года

На встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ он отметил, что у прошлого и нынешнего руководства Украины было много вариантов для мирной жизни, но никто ими не воспользовался.

«Представьте себе: если бы в Мексике начали издеваться над гражданами США, американцами? Той Мексики давно бы уже не существовало», - добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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