Лукашенко: Конфликт на Украине возник задолго до 2014 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине возник задолго до 2014 года. Таким образом, лидер республики согласился с позицией президента России Владимира Путина, который ранее утверждал, что не РФ начала конфликт на Украине.
«Тот «коричневый» переворот, который произошёл. Мы видели, кто Украину к этому подводит», — цитирует агентство БЕЛТА Лукашенко со встречи с участниками 52 заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ.
По оценке президента Белоруссии, военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более накаляется, и процесс будет развиваться и далее по этому сценарию. По словам Лукашенко, крупные игроки вокруг Содружества предпринимают пытки растащить его участников в разные стороны. Он также обратил внимание участников встречи в Минске на «беспрецедентную концентрацию войск» НАТО вблизи общей территории.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Польше подтвердили опасения Александра Лукашено насчет подготовки возможного государственного переворота в Белоруссии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru