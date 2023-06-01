Лукашенко: Конфликт на Украине возник задолго до 2014 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине возник задолго до 2014 года. Таким образом, лидер республики согласился с позицией президента России Владимира Путина, который ранее утверждал, что не РФ начала конфликт на Украине.

«Тот «коричневый» переворот, который произошёл. Мы видели, кто Украину к этому подводит», — цитирует агентство БЕЛТА Лукашенко со встречи с участниками 52 заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ.