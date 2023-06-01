Лукашенко: Конфликт на Украине возник задолго до 2014 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине возник задолго до 2014 года. Таким образом, лидер республики согласился с позицией президента России Владимира Путина, который ранее утверждал, что не РФ начала конфликт на Украине.

«Тот «коричневый» переворот, который произошёл. Мы видели, кто Украину к этому подводит», — цитирует агентство БЕЛТА Лукашенко со встречи с участниками 52 заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ.

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По оценке президента Белоруссии, военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более накаляется, и процесс будет развиваться и далее по этому сценарию. По словам Лукашенко, крупные игроки вокруг Содружества предпринимают пытки растащить его участников в разные стороны. Он также обратил внимание участников встречи в Минске на «беспрецедентную концентрацию войск» НАТО вблизи общей территории.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Польше подтвердили опасения Александра Лукашено насчет подготовки возможного государственного переворота в Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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