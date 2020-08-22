Лукашенко рассказал о принятии «самого серьезного решения за четверть века»

«Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что самым серьезным решением за четверть века стала перевод основной части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и переброска войск на западное направление.

Ранее Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии, а НАТО - в размещении своих войск ближе к границам республики. Президент Белоруссии поручил военному командованию принимать «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности страны.

