Лукашенко рассказал о принятии «самого серьезного решения за четверть века»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему пришлось принимать самое серьезное решение за четверть века. Об этом шла речь в ходе совещания с руководством силового блока в Гродно, сообщает агентство «БелТа».

Лукашенко признался, что ему приходится решать вопросы стабилизации обстановки в стране вместо того, чтобы заниматься «насущными делами» и восстановлением экономики.

Лукашенко заявил о прямом вмешательстве Запада в ситуацию в Белоруссии

«Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что самым серьезным решением за четверть века стала перевод основной части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и переброска войск на западное направление.

Ранее Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии, а НАТО - в размещении своих войск ближе к границам республики. Президент Белоруссии поручил военному командованию принимать «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности страны.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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