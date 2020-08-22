Лукашенко рассказал о принятии «самого серьезного решения за четверть века»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему пришлось принимать самое серьезное решение за четверть века. Об этом шла речь в ходе совещания с руководством силового блока в Гродно, сообщает агентство «БелТа».
Лукашенко признался, что ему приходится решать вопросы стабилизации обстановки в стране вместо того, чтобы заниматься «насущными делами» и восстановлением экономики.
«Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что самым серьезным решением за четверть века стала перевод основной части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и переброска войск на западное направление.
Ранее Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии, а НАТО - в размещении своих войск ближе к границам республики. Президент Белоруссии поручил военному командованию принимать «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности страны.
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