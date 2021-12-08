МИД РФ: Запад намерен спровоцировать новые протесты в Белоруссии
Запад намерен спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений в Минске. Такова цель санкционного давления, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Дипломат в беседе с РИА Новости пояснил, что Запад рассчитывает на то, что санкции в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий «обрушат уровень жизни простых граждан» и «спровоцируют новую волну антиправительственных выступлений».
Накануне правительство Белоруссии приняло решение с 1 января 2022 года ввести ограничения на ввоз некоторых товаров для стран, которые применили санкции в отношении республики. Согласно постановлению, которое накануне было опубликовано на национальном правовом портале Белоруссии, продовольственное эмбарго будет введено против США, Канады, Норвегии, Великобритании и ещё шести государств. Из этих стран в Белоруссию перестанет импортироваться мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, кондитерские изделия, соль. В сообщении отмечается, что будут приняты меры по импортозамещению этих товаров.
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