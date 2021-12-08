МИД РФ: Запад намерен спровоцировать новые протесты в Белоруссии

Накануне правительство Белоруссии приняло решение с 1 января 2022 года ввести ограничения на ввоз некоторых товаров для стран, которые применили санкции в отношении республики. Согласно постановлению, которое накануне было опубликовано на национальном правовом портале Белоруссии, продовольственное эмбарго будет введено против США, Канады, Норвегии, Великобритании и ещё шести государств. Из этих стран в Белоруссию перестанет импортироваться мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, кондитерские изделия, соль. В сообщении отмечается, что будут приняты меры по импортозамещению этих товаров.

