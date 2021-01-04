Кто убил Шеремета? Следы ведут к Лукашенко
Украинское СМИ опубликовало аудиозапись разговора, на котором предположительно экс-глава КГБ Белоруссии дает задание сотрудникам «Альфы» расправиться с журналистом, «чтобы ни рук, ни ног не собрать». По его словам, этого ждет президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Нацполиция Украины заявила о получении записей и документов, датированных 2012 годом, на которых якобы обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета.
Запись опубликовало издание «Украинская правда». На ней человек с голосом экс-главы КГБ Белоруссии Вадима Зайцева обсуждает с двумя сотрудниками «Альфы» убийство Шеремета и других критиков Александра Лукашенко. В частности, обсуждаются способы расправы с людьми, которые «кукарекают» в Германии. Звучат имена Олега Алкаева, Владимира Бородача и Вячеслава Дудкина.
Предполагаемый Зайцев заявляет, что «президент ждет этих четких мероприятий», нужно «спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство». «Вот по Шеремету нужно работать. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу совсем, ни рук, ни ног не соберут», — говорит на записи человек и голосом председателя КГБ.
Между тем, предполагаемых организаторов и исполнителей убийства журналиста арестовали еще декабре 2019 года. По версии следствия, организовала преступление группа, в которую входили украинский военный Андрей Антоненко. Исполнителем посчитали Юлию Кузьменко.
Правоохранители также подозревают в причастности к убийству медсестру Яну Дугарь, а также супругов Владислав и Ирина Грищенко. У некоторых обвиняемых имеется опыт участия в войне в Донбассе на стороне Украины.
Сначала главной версией убийства считали месть за профессиональную деятельность журналиста, однако потом следствие объявило мотивом преступления дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Напомним, Павел Шеремет погиб в Киеве от взрыва в собственном автомобиле 20 июля 2016 года по дороге на работу. Под его автомобилем сработало взрывное устройство.
Ранее украинский политолог Вадим Карасёв заявил НСН, что экс-сотрудник СБУ следил за Шереметом по заказу третьих лиц. В мае 2017 года НСН писала, что в Службе безопасности Украины опровергли слежку за убитым журналистом со стороны ведомства. По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, их сотрудник Игорь Устименко, который попал под объектив видеокамер в ночь перед убийством Шеремета, был уволен ещё в 2014 году.
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