Кто убил Шеремета? Следы ведут к Лукашенко

Предполагаемый Зайцев заявляет, что «президент ждет этих четких мероприятий», нужно «спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство». «Вот по Шеремету нужно работать. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу совсем, ни рук, ни ног не соберут», — говорит на записи человек и голосом председателя КГБ.



Между тем, предполагаемых организаторов и исполнителей убийства журналиста арестовали еще декабре 2019 года. По версии следствия, организовала преступление группа, в которую входили украинский военный Андрей Антоненко. Исполнителем посчитали Юлию Кузьменко.



Правоохранители также подозревают в причастности к убийству медсестру Яну Дугарь, а также супругов Владислав и Ирина Грищенко. У некоторых обвиняемых имеется опыт участия в войне в Донбассе на стороне Украины.



Сначала главной версией убийства считали месть за профессиональную деятельность журналиста, однако потом следствие объявило мотивом преступления дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.



Напомним, Павел Шеремет погиб в Киеве от взрыва в собственном автомобиле 20 июля 2016 года по дороге на работу. Под его автомобилем сработало взрывное устройство.



Ранее украинский политолог Вадим Карасёв заявил НСН, что экс-сотрудник СБУ следил за Шереметом по заказу третьих лиц. В мае 2017 года НСН писала, что в Службе безопасности Украины опровергли слежку за убитым журналистом со стороны ведомства. По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, их сотрудник Игорь Устименко, который попал под объектив видеокамер в ночь перед убийством Шеремета, был уволен ещё в 2014 году.

