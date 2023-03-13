Лукашенко проводит переговоры с президентом Ирана в Тегеране

Переговоры президентов Белоруссии и Ирана проходят в Тегеране. Александра Лукашенко Эбрахим Раиси принимает в резиденции Джомхури во дворцово-парковом комплексе Саадабад. Как сообщает агентство БЕЛТА, Раиси приветствовал высокого гостя у входа в здание.

Это третий визит президента Белоруссии в Исламскую республику. Последний раз Лукашенко посещал Тегеран 17 лет назад.