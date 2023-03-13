Лукашенко проводит переговоры с президентом Ирана в Тегеране

Переговоры президентов Белоруссии и Ирана проходят в Тегеране. Александра Лукашенко Эбрахим Раиси принимает в резиденции Джомхури во дворцово-парковом комплексе Саадабад. Как сообщает агентство БЕЛТА, Раиси приветствовал высокого гостя у входа в здание.

Это третий визит президента Белоруссии в Исламскую республику. Последний раз Лукашенко посещал Тегеран 17 лет назад.

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Как заявили накануне визита в Минске, главной темой переговоров должно стать развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Особое внимание будет акцентировано на обстановке в регионе и в глобальном плане.

Как отмечает НСН, недавно Александр Лукашенко выступил с заявлением, что Белоруссия не намерена ввязываться в конфликт, в который втянут уже весь европейский континент.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПереговорыИранЛукашенко
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