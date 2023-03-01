В Белоруссии оценили экономический эффект от визита Лукашенко в КНР

По его словам, при оценке учитывались «все договорённости и процессы», в том числе определённые в сентябре 2022 года в Самарканде.

«Совокупный экономический эффект оценивается где-то в районе 3,56 млрд долларов в эквиваленте. Это не будет в моменте», - отметил Снопков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Минск предлагает Пекину создавать совместные предприятия и развивать кооперацию, сообщает RT.

