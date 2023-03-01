В Белоруссии оценили экономический эффект от визита Лукашенко в КНР
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Николай Снопков заявил, что экономический эффект от договоренностей, достигнутых и формализованных в ходе визита белорусского президента Александра Лукашенко в Китай, превышает 3,5 млрд долларов, передаёт БелТА.
По его словам, при оценке учитывались «все договорённости и процессы», в том числе определённые в сентябре 2022 года в Самарканде.
«Совокупный экономический эффект оценивается где-то в районе 3,56 млрд долларов в эквиваленте. Это не будет в моменте», - отметил Снопков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Минск предлагает Пекину создавать совместные предприятия и развивать кооперацию, сообщает RT.
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