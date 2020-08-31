Лукашенко против возврата к конституции в редакции 1994 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко однозначно исключил возможность возврата конституции в редакции 1994 года. Об он заявил в ходе рабочей встречи с председателем Верховного суда республики Валентином Сукало, передает государственное агентство БелТА.

«Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед», - объяснил свою позицию Лукашенко. Он попросил Сукало принять активное участие в разработке нового варианта конституции, который анонсировал ранее белорусский лидер.

Глава государства также утверждал, что белорусский суд – самый независимый суд в мире. «Пусть никто не смеется», - заметил Лукашенко. Он также заявил, что в республике необходимо сформировать систему, которая не была бы завязана только на президента. По словам Лукашенко, основной закон после переработки будет вынесен на общественное обсуждение.

Оппозиция посчитала предложения президента об изменении Конституции манипуляцией и попыткой задобрить протестующих. Такую позиция озвучила член президиума Координационного совета Мария Колесникова. Она уточнила, что оппозиция выступает за внесение в Основной закон двух ключевых пунктов: ограничение президентских сроков до двух и увеличение полномочий парламента.

