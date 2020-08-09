Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко отдал свой голос за кандидата на пост главы республики на президентских выборах, сообщает «БЕЛТА».

Лукашенко заявил, что не готовит младшего сына к президентству

Для этого Лукашенко приехал на участок в Белорусский государственный университет физической культуры в Минске

По данным ЦИК республики, явка на выборы в Белоруссии на 10:00 составила 45,33%.

Досрочное голосование за кандидатуру нового президента Белоруссии началось 4 августа. Голосование проходит 9 агуста. Кроме действующего президента Александра Лукашенко, ЦИК зарегистрировал кандидатами супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева и главу партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечню.

Ранее политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН призвал не обращать серьёзного внимания на различные «социологические выкладки» в преддверии голосования.

«Что до рейтингов Лукашенко и его соперников, то с научной социологической точки зрения всё это «липа». Причём «липа», выявляемая простым органолептическим методом, бесхитростная совершенно манипуляция. «Рейтинг Лукашенко» спускается сверху, чтобы ориентировать личный состав УИКов. Снизу «антирейтинг Лукашенко» вбрасывается, чтобы запугать личный состав УИКов гипотетической ответственностью за гипотетические фальсификации. Цифры, которые называются обеими сторонами, по факту, не достойны серьезного обсуждения», - полагает Зимовский.

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ФОТО: president.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияВыборы ПрезидентаАлександр Лукашенко
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