На базе армии Японии произошел сильный пожар

Сильный пожар произошел на базе сухопутных сил Японии Асака. Об этом сообщило национальное общественное телевидение.

При взрыве на базе ВВС США в Японии пострадали четверо военных

По данным СМИ, огонь вспыхнул на мусорной свалке базы. Затем возгорание распространилось на находящиеся поблизости складские помещения.

В районе ЧП заметили столб густого черного дыма. На месте работают девять пожарных машин. Сведений о пострадавших не приводится.

База Асака занимает часть территории Токио и примыкающей префектуры Сайтама, здесь располагается штаб восточной армии японских Сил самообороны.

Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр находился неподалеку от Токио, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарЯпония

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