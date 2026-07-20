На базе армии Японии произошел сильный пожар
Сильный пожар произошел на базе сухопутных сил Японии Асака. Об этом сообщило национальное общественное телевидение.
По данным СМИ, огонь вспыхнул на мусорной свалке базы. Затем возгорание распространилось на находящиеся поблизости складские помещения.
В районе ЧП заметили столб густого черного дыма. На месте работают девять пожарных машин. Сведений о пострадавших не приводится.
База Асака занимает часть территории Токио и примыкающей префектуры Сайтама, здесь располагается штаб восточной армии японских Сил самообороны.
Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр находился неподалеку от Токио, пишет 360.ru.
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