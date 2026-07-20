В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали два человека
Пострадавшие и разрушения зарегистрированы после атаки БПЛА на Московскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Как отметил губернатор, основные последствия ударов зафиксировали в Подольске, Домодедове, Одинцовском городском округе. В регионе повреждены несколько частных домов и ряд объектов гражданской инфраструктуры.
«По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома», - написал Воробьев на платформе «Макс».
Кроме того, один человек пострадал на трассе М-4, где БПЛА рухнул рядом с автомобилем.
Ранее в Подмосковье 61 человек пострадал в результате атаки беспилотников.
Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку более 400 беспилотников ВСУ, летевших в направлении Московского региона, пишет 360.ru.
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