В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали два человека

Пострадавшие и разрушения зарегистрированы после атаки БПЛА на Московскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Как отметил губернатор, основные последствия ударов зафиксировали в Подольске, Домодедове, Одинцовском городском округе. В регионе повреждены несколько частных домов и ряд объектов гражданской инфраструктуры.

«По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома», - написал Воробьев на платформе «Макс».

Кроме того, один человек пострадал на трассе М-4, где БПЛА рухнул рядом с автомобилем.

Ранее в Подмосковье 61 человек пострадал в результате атаки беспилотников.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку более 400 беспилотников ВСУ, летевших в направлении Московского региона, пишет 360.ru.