Лукашенко заявил, что не готовит младшего сына к президентству

«Нет, Коля мой, наверное, никогда не будет президентом. Я не хочу», - цитирует агентство Лукашенко из его интервью "В гостях у Гордона" на Youtube.

Кроме того, Лукашенко охарактеризовал своего сына Николая как оппозиционно-настроенного человека, пишет RT. Он также отметил, что его сын увлекается химией и биологией, пишет РЕН ТВ.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на ближайшее воскресенье, 9 августа. Досрочное голосование началось 4 августа. Кроме действующего президента Александра Лукашенко, ЦИК зарегистрировал кандидатами супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева и главу партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня.

