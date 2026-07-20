В Домодедове госпитализировали шесть человек с минно-взрывными травмами
Шесть человек госпитализировали с минно-взрывной травмой в Домодедовскую больницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения.
«Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в... больницу», — указали в учреждении.
Отмечается, что трое из госпитализированных - иностранные граждане. Медики приступили к необходимым лечебно-диагностическим мероприятиям.
Детали ЧП не приводятся.
Ранее стало известно, что в клиники и учреждения федерального уровня в Москве доставят десять человек, пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области, пишет 360.ru.
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