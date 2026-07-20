В Домодедове госпитализировали шесть человек с минно-взрывными травмами

Шесть человек госпитализировали с минно-взрывной травмой в Домодедовскую больницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в... больницу», — указали в учреждении.

Отмечается, что трое из госпитализированных - иностранные граждане. Медики приступили к необходимым лечебно-диагностическим мероприятиям.

Детали ЧП не приводятся.

Ранее стало известно, что в клиники и учреждения федерального уровня в Москве доставят десять человек, пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области, пишет 360.ru.

