Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России
Женщины в России рожают первого ребенка в среднем в 30 лет. Об этом заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Сегодня женщина в Европе рожает впервые в 34 года, а у нас где-то в 30 лет», - рассказал он в интервью РИА Новости.
По словам академика, такая ситуация обоснована условиями жизни. Сегодня женщины все чаще хотят успеть получить образование, утвердиться в профессии и бизнесе до появления ребенка.
Ранее акушер-гинеколог, репродуктолог и эндокринолог Софья Мелкомян в беседе с 360.ru отметила, что возраст для рождения детей сильно сместился в сторону увеличения, фиксируют все больше рожениц из старшей возрастной группы.
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