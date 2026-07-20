Китай за полгода увеличил импорт российской нефти на 16,7%
Китай за первую половину 2026 года нарастил импорт нефти из России на 16,7% в годовом выражении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные китайского Главного таможенного управления.
В январе - июне КНР импортировала 57,28 млн тонн сырья. Стоимость поставок увеличилась на 31,1% год к году и достигла $33,13 млрд.
В первом полугодии прошлого года Китай импортировал 49,11 млн тонн российской нефти на $25,27 млрд.
Между тем глава «Роснефти» Игорь Сечин предупредил, что если недружественные страны попробуют убрать нефть из России с рынка, цены на сырье поднимутся до 250-260 долларов, пишет 360.ru.
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