Лукашенко призвал усилить взаимодействие для борьбы с санкциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министерству иностранных дел страны усилить взаимодействие в международных организациях для противодействия санкциям. Об этом сообщает информационное агентство «Беларусь сегодня» со ссылкой на нового заместителя главы МИД республики Юрия Амбразевича.

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По его словам, глава государства призвал использовать юридические вопросы для реализации соответствующих решений в пользу Минска.

Ранее Александр Лукашенко осуществил несколько кадровых перестановок и назначений в министерстве иностранных дел Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПолитикаМИДСанкцииБелоруссияАлександр Лукашенко
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