Лукашенко призвал усилить взаимодействие для борьбы с санкциями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министерству иностранных дел страны усилить взаимодействие в международных организациях для противодействия санкциям. Об этом сообщает информационное агентство «Беларусь сегодня» со ссылкой на нового заместителя главы МИД республики Юрия Амбразевича.
По его словам, глава государства призвал использовать юридические вопросы для реализации соответствующих решений в пользу Минска.
Ранее Александр Лукашенко осуществил несколько кадровых перестановок и назначений в министерстве иностранных дел Белоруссии.
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