Лукашенко призвал страны СНГ совместно выступить против санкций
8 октября 202417:05
Странам СНГ следует вместе выступать против односторонних экономических санкций. Как сообщает БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На заседании Совета глав государств СНГ он указал, что рестрикции касаются не только Минска и Москвы - они грозят всем странам Содружества.
«Под угрозой вторичных санкций находятся фактически все страны Содружества», - сказал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко выступил за возвращение в СНГ Грузии, Молдовы и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru