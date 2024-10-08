Лукашенко призвал страны СНГ совместно выступить против санкций

На заседании Совета глав государств СНГ он указал, что рестрикции касаются не только Минска и Москвы - они грозят всем странам Содружества.

«Под угрозой вторичных санкций находятся фактически все страны Содружества», - сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко выступил за возвращение в СНГ Грузии, Молдовы и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».