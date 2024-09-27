Лукашенко назвал западные санкции против Белоруссии фашизмом

Санкции против Белоруссии — «это фашизм», считает президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Как можно так низко пасть, чтобы запретить в страну импорт жизненно необходимых оборудования и лекарств для больных людей? Это нормально?» — задался вопросом политик.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не должна зависеть от производителей, которые «отыгрываются на стариках, детях, студентах».

Между тем Новая Зеландия ввела новый пакет ограничений в отношении Белоруссии и России, пишет RT.

