Лукашенко назвал западные санкции против Белоруссии фашизмом
27 сентября 202411:10
Санкции против Белоруссии — «это фашизм», считает президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Как можно так низко пасть, чтобы запретить в страну импорт жизненно необходимых оборудования и лекарств для больных людей? Это нормально?» — задался вопросом политик.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не должна зависеть от производителей, которые «отыгрываются на стариках, детях, студентах».
Между тем Новая Зеландия ввела новый пакет ограничений в отношении Белоруссии и России, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru