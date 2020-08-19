Лукашенко призвал СМИ не допустить столкновения с русским народом

По его словам, чтобы этого не допустить, СМИ нужно активизировать свою работу.

Ранее президент Белоруссии привел в полную боевую готовность вооруженные силы на западных границах страны. По его словам, против Белоруссии ведутся «скоординированные действия» как внутри страны, так и за ее пределами.

