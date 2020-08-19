Лукашенко призвал СМИ не допустить столкновения с русским народом
Президент Белоруссия Александр Лукашенко призвал медиа отнестись критически к программе оппозиции и не допустить столкновения с русским народом.
Белорусский лидер считает, что политическая программа Координационного совета оппозиции ведет к уничтожению республики как независимого государства.
«Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом - русскими, россиянами», - отметил Лукашенко.
По его словам, чтобы этого не допустить, СМИ нужно активизировать свою работу.
Ранее президент Белоруссии привел в полную боевую готовность вооруженные силы на западных границах страны. По его словам, против Белоруссии ведутся «скоординированные действия» как внутри страны, так и за ее пределами.
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