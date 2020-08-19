Кремль отреагировал на события в Белоруссии
Россия относится к происходящему в Белоруссии как к внутреннему делу этого государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, представитель Кремля подчеркнул, что Белоруссия для России является союзным государством и братской страной, отмечает РИА ФАН.
«Мы за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога», — подчеркнул Песков.
В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что народ Белоруссии может сам разобраться в нынешней ситуации в республике. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия 1».
«Они смогут сами разобраться в своих делах, и не будут идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство. Я убежден, что белорусский народ в своей мудрости сам может разобраться в нынешней ситуации», - подчеркнул глава МИД России.
При этом, Лавров отметил, что выборы в Белоруссии не были идеальными. Однако их нельзя использовать для того, чтобы подорвать нормальный диалог между властью и обществом, пишет RT.
Напомним, ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением к лидерам ЕС, призвав их не признавать результаты выборов 9 августа и поддержать «пробуждение Беларуси». По её словам, Национальный координационный совет возглавит процесс мирной передачи власти и объявит новые президентские выборы с участием международных наблюдателей.
Лукашенко сегодня назвал оппозиционный совет «чёрной сотней для передачи власти», передаёт РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru