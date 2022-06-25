Захарова заявила, что Россия никому не угрожала ядерным оружием

Как отметила дипломат, заявления о взаимных угрозах применения ядерного оружия» и якобы предпринятом РФ «ядерном шантаже» вызывают недоумение.

«Искажение в пропагандистских целях сути российской политики в данной сфере, базирующейся на постулате о недопустимости ядерной войны, абсолютно неприемлемо», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД указала, что Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО, который не устанавливает универсальные стандарты ядерной безопасности и не способствует снижению ядерных рисков; заложенный документом подход «ведет лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами».

Как отметила Захарова, основополагающим правовым ориентиром в этом вопросе для России остается Договор о нераспространении ядерного оружия.

