Захарова заявила, что Россия никому не угрожала ядерным оружием
Россия никогда и никому не угрожала ядерным оружием, подходы РФ основаны на логике сдерживания. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с завершением первой Конференции государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).
Как отметила дипломат, заявления о взаимных угрозах применения ядерного оружия» и якобы предпринятом РФ «ядерном шантаже» вызывают недоумение.
«Искажение в пропагандистских целях сути российской политики в данной сфере, базирующейся на постулате о недопустимости ядерной войны, абсолютно неприемлемо», — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД указала, что Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО, который не устанавливает универсальные стандарты ядерной безопасности и не способствует снижению ядерных рисков; заложенный документом подход «ведет лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами».
Как отметила Захарова, основополагающим правовым ориентиром в этом вопросе для России остается Договор о нераспространении ядерного оружия.
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