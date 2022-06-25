Захарова заявила, что Россия никому не угрожала ядерным оружием

Россия никогда и никому не угрожала ядерным оружием, подходы РФ основаны на логике сдерживания. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с завершением первой Конференции государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

Как отметила дипломат, заявления о взаимных угрозах применения ядерного оружия» и якобы предпринятом РФ «ядерном шантаже» вызывают недоумение.

«Искажение в пропагандистских целях сути российской политики в данной сфере, базирующейся на постулате о недопустимости ядерной войны, абсолютно неприемлемо», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД указала, что Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО, который не устанавливает универсальные стандарты ядерной безопасности и не способствует снижению ядерных рисков; заложенный документом подход «ведет лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами».

Как отметила Захарова, основополагающим правовым ориентиром в этом вопросе для России остается Договор о нераспространении ядерного оружия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЯдерное ОружиеМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры