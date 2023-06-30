Лукашенко призвал не переживать из-за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Присутствие «Вагнера» Лукашенко назвал благом для армии страны. Он напомнил, что бойцы ЧВК имеют серьезный боевой опыт.

«Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух», - считает белорусский лидер.

Президент республики стал посредником в переговорах об урегулировании ситуации вокруг «Вагнера». Стороны договорились, что бойцы ЧВК возвращаются в полевые лагеря и могут перейти на территорию Белоруссии, напоминает «Радиоточка НСН».

