Лукашенко признался, что у него есть «дворец»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его «дворец», который пытается найти оппозиция, — это дом его матери в деревне. Об этом он рассказал в ходе общения с коллективом завода «Мотовело», передает Telegram-канал «Пул первого».
По словам белорусского главы, фейковые сообщения о его недвижимости оппозиция пытается использовать для дестабилизации ситуации в стране.
«Поэтому вам просто хочу повториться, сказав о том, что у меня есть "дворец". По-моему, 7х8 домик, где я вырос с матерью. Вот это мой дворец… Все остальное принадлежит государству», — заявил Лукашенко.
Он добавил, что оппозиция фотографирует дома богатых людей и пытается выдать их за принадлежащие президенту. По его мнению, причина этого заключается в желании развалить Белоруссию.
«Украина рухнула, по периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить», — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко исключил возможность «слияния» республики с Россией, отметив, что Белоруссия не нуждается в этом.
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