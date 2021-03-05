Лукашенко признался, что у него есть «дворец»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его «дворец», который пытается найти оппозиция, — это дом его матери в деревне. Об этом он рассказал в ходе общения с коллективом завода «Мотовело», передает Telegram-канал «Пул первого».

По словам белорусского главы, фейковые сообщения о его недвижимости оппозиция пытается использовать для дестабилизации ситуации в стране.

«Поэтому вам просто хочу повториться, сказав о том, что у меня есть "дворец". По-моему, 7х8 домик, где я вырос с матерью. Вот это мой дворец… Все остальное принадлежит государству», — заявил Лукашенко.