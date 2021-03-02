Лукашенко высказался о «слиянии» России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность «слияния» республики с Россией, отметив, что Белоруссия не нуждается в этом, сообщает пресс-служба главы государства.
Как отметил Лукашенко в ходе совещания о белорусско-российском сотрудничестве в военной сфере, «мир изменился», и работать в направлении присоединения Белоруссии к России и наоборот «было бы глупо», сообщает РЕН ТВ.
Белорусский лидер подчеркнул, что республика — суверенное независимое государство, отмечает «Свободная пресса».
По мнению Лукашенко, «белорусы живут в своей квартире», и слияние с Россией «абсолютно не нужно».
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