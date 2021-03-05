Лукашенко: Если бы была диктатура, разрешил бы ездить в Минске только на велосипеде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения мотовелозавода в Минске заявил, что является ярым сторонником велоспорта и разрешил бы использовать для передвижения только велосипеды.

«Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле — только на велосипедах. Вот это было бы здорово», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Кроме того, глава государства рассказал, что поддерживает развитие велопроизводства и велосипедного спорта, поскольку такой транспорт доступен каждому.

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ТЕГИ:ВелосипедыБелоруссияАлександр Лукашенко
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