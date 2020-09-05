Лукашенко обозначил главную проблему Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко назвал главную, по его мнению, проблему республики. Свое заявление он сделал на совещании в Минске, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».
«Я всегда говорил и хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное, нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, на спокойствие в стране», — заявил глава государства.
Лукашенко при этом считает, что руководство страны сделало немало за последний период, «чтобы нормально функционировала экономика».
По мнению президента Белоруссии, «положительный результат» для белорусской экономики в перспективе дают межправительственные консультации с Россией и достигнутые договоренности между руководством стран.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подтвердил, забастовки приобрели в Белоруссии массовый характер.
«Это происходит по всей стране. Бастуют десятки предприятий: рабочие, учителя, медики, инженеры. Пошел снежный ком. И они выдвигают политический вопрос – отставка Александра Лукашенко и новые президентские выборы без его участия. Люди прощаются с Лукашенко, это прощание с его эпохой. Проводы Александра Лукашенко на пенсию», - заключил политолог.
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