Лукашенко обозначил главную проблему Белоруссии

«Я всегда говорил и хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное, нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, на спокойствие в стране», — заявил глава государства.

Лукашенко при этом считает, что руководство страны сделало немало за последний период, «чтобы нормально функционировала экономика».

По мнению президента Белоруссии, «положительный результат» для белорусской экономики в перспективе дают межправительственные консультации с Россией и достигнутые договоренности между руководством стран.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подтвердил, забастовки приобрели в Белоруссии массовый характер.

«Это происходит по всей стране. Бастуют десятки предприятий: рабочие, учителя, медики, инженеры. Пошел снежный ком. И они выдвигают политический вопрос – отставка Александра Лукашенко и новые президентские выборы без его участия. Люди прощаются с Лукашенко, это прощание с его эпохой. Проводы Александра Лукашенко на пенсию», - заключил политолог.

