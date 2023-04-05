Лукашенко прилетел в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в российскую столицу с очередным рабочим визитом. Уже сегодня вечером лидер республики должен провести встречу один на один с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, они намерены затронуть широкий круг тем. В повестке переговоров - двусторонние отношения, подготовка к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, международные вопросы, ситуация на Украине.