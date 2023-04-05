Лукашенко прилетел в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в российскую столицу с очередным рабочим визитом. Уже сегодня вечером лидер республики должен провести встречу один на один с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, они намерены затронуть широкий круг тем. В повестке переговоров - двусторонние отношения, подготовка к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, международные вопросы, ситуация на Украине.

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В четверг, 6 апреля Лукашенко примет участие в заседании ВГС Союзного государства.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе белорусский лидер заявил, что после размещения в республике российского тактического ядерного оружия, на её территорию может быть перемещено и стратегическое ЯО в случае необходимости.

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Фото: t.me/pul_1
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