Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия в США

Президент США Джо Байден на фоне стрельбы в штате Северная Каролина призвал Конгресс ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Белом доме.

Накануне в городе Шарлотт в Северной Каролине произошла стрельба, в результате погибли три сотрудника правоохранительных органов, пять пострадали, напоминает RT. Позже число погибших увеличилось до четырех.

По словам Байдена, власти должны «сделать больше» для защиты правоохранительных органов, в том числе выделить финансирование и принять дополнительные меры для борьбы с применением огнестрельного оружия.

«Лидеры в конгрессе должны активизировать усилия, чтобы мы могли запретить штурмовое оружие и магазины увеличенной емкости, ввести требования по безопасному хранению... всеобщие проверки биографических данных и общенациональный закон о временном изъятии... оружия у потенциально опасных людей», — подчеркнул американский лидер.

