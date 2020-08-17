Лукашенко прилетел на МЗКТ, куда сходятся бастующие рабочие

Между тем, к зданию МЗКТ сходятся бастующие рабочие других предприятий, которые выступают за отставку Лукашенко. По информации белорусских оппозиционных СМИ, к заводу идут около 10 тысяч человек.

В забастовке в понедельник участвуют работники «Белкарда», «Белкалия», Минского электротехнического завода (МЭТЗ), БелАЗа, Минского тракторного завода (МТЗ), Белорусского металлургического завода (БМЗ), сотрудники Белтелерадиокомпании (объединяет государственные телеканалы) и медики.

Ранее Лукашенко призвал увольнять тех рабочих, которые выходят на митинги, пишут «Известия». По словам президента, на многих предприятиях их и так «избыточная численность».

