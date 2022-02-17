Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством

Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством, сообщает ряд СМИ.

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Отмечается, что президент Белоруссии пообещал всегда находиться на посту в случае постоянной западной «атаки» на страну и попытках перевернуть ее.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба президента РБ
ТЕГИ:АтакаПрезидентЗападБелоруссияАлександр Лукашенко
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