Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством
17 февраля 202212:10
Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что президент Белоруссии пообещал всегда находиться на посту в случае постоянной западной «атаки» на страну и попытках перевернуть ее.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом.
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17 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru